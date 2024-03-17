17 Марта 2024
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловская область на последнем месте среди регионов УрФО по явке

Свердловская область занимает последнее место среди регионов УрФО и Пермского края по явке на выборах президента России, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно предварительным итогам, по состоянию на 18.00 в регионе явка составила 68,7%, что ниже общероссийской которая составила 71,48%.

Первое место занимает Ямал - по состоянию на 18.00 явка составила 92,5%, следом идет Югра - 84,51% замыкает топ лидеров Тюменская область - 82,77% В Пермском крае явка — 78,1%, в Курганской области - 74,54%, в Челябинской области - 73,91%.

Таким образом, Средний Урал стал единственным регионом, где явка оказалась ниже общероссийской. Возможно, ситуация изменится после окончательного подсчета голосов, когда станет известна итоговая явка.

Добавим, что свердловский избирком сообщает, что международные наблюдатели и эксперты признали голосование на выборах президента России законным и честным по итогам наблюдения в Свердловской области

В сессии Информационного центра ЦИК России по теме международного наблюдения принял участие Педро Моуриньо, экс-лидер народной партии "Partido Popular", директор правовой компании (Испания). Все три дня голосования он с группой международных наблюдателей и экспертов находился в Свердловской области и посещал избирательные участки.

"Мы посетили три города, Екатеринбург, Нижний Тагил и Первоуральск. Отмечу, что организация выборов в России – на самом высоком уровне. Я с ответственностью заявляю, что голосование прошло законно, люди участвовали в выборах добровольно. Избирательные комиссии сделали все для привлечения избирателей на выборы. В некоторых моментах российские выборы не просто соответствуют, а превосходят международные стандарты. Выражаю уверенность в том, что выборы в России действительно отражают волю народа," – рассказал Педро Моуриньо.

Международные наблюдатели продолжают работу – они присутствуют на подсчете голосов в ряде участковых избирательных комиссий. 15,16,17 марта Свердловскую область посетили международные наблюдатели и эксперты следующих стран: Бенин, Конго, Исландия, Испания, Непал, Нигерия, Мексика, Уганда, Белоруссия, Киргизия, Казахстан.

Отметим, что в 2018 году явка на выборах в Свердловской области составила 62,46%. В 2018 году в Свердловской области число проголосовавших увеличилось на 127,6 тыс. человек в сравнении с 2012 годом.

Теги: явка, выборы, УРФО, президент, голосование


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