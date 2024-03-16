Украина потеряла более 500 человек убитыми в штурмах российской границы - Кремль

Из 2500 диверсантов, которые пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей за последние дни, 1700 были поражены. Безвозвратные потери с украинской стороны составили 550 человек, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ни в одной из попыток не удалось дойти до российской границы. Безвозвратные потери составили 60-70%. Президент получает от военных постоянные доклады о произошедших попытках атак", - заявил официальный представитель Кремля.

Ранее Минобороны России сообщило, что пресекло несколько попыток прорваться на территорию Белгородской области.