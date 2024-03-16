Медведев пригрозил статьей о госизмене тем, кто плескал зелёнку на бюллетени

Бывший президент России Дмитрий Медведев пошел дальше "единоросса" Пискарева, который заявил, что поджоги на избирательных участках могут классифицировать как теракт.

По мнению экс-президента РФ, порча бюллетеней зелёнкой может быть расценена как госизмена, за что можно "загреметь на двадцать лет особого режима". Примечательно, что ранее тот же депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что инциденты с зелёнкой вообще не влияют на голосование в целом. ЦИК заявил, что зелёнкой и другими жидкостями испорчено чуть больше 200 бюллетеней.

"Это не детская игра в спички или невинная шалость с зелёнкой. Это прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города. Криминальные активисты на избирательных участках должны осознавать, что за свой поступок могут загреметь лет на двадцать особого режима", — написал Медведев.