За ходом голосования в Югре следят 1789 общественных наблюдателей и иностранные эксперты из 9 стран мира

В Югре продолжается трехдневное голосование на выборах президента России. В первый день на избирательные участки в регионе пришли 509 653 человек — более 45% от общего числа избирателей. Высокая активность сохранилась и в субботу, на второй день голосования, интерес к выборам не угасает, люди понимают важность этих выборов. Также интерес подстегивает и викторина. За ходом выборов следят общественные наблюдатели, иностранные электоральные эксперты.

"Позади долгие месяцы подготовки общественных наблюдателей. Мы уделили этому большое внимание. Очень важно, чтобы на избирательных участках находились компетентные люди, понимающие свои права и обязанности", - отметила председатель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель Общественной палаты Югры Алсу Маганова.

В Югре работают 1789 общественных наблюдателей, пять наблюдателей от Общественной палаты России и четырнадцать электоральных экспертов из девяти стран мира, в том числе из Филиппин, Алжира, Туниса и Сербии.

Большая часть наблюдателей имеет огромный опыт работы на выборах самого разного уровня. Их цель - контроль законности действий всех участников избирательного процесса и подсчёта голосов. Наблюдатели будут по-прежнему ориентироваться на "Золотой стандарт" - кодекс общественного наблюдателя. Это чек-лист для наблюдателей на выборах, который позволят оценивать ситуацию на каждом участке максимально объективно.

Задача международных экспертов – оценить законность избирательного процесса и его соответствие международным демократическим принципам проведения выборов. Оценка будет проводиться по определенным критериям – это соблюдение принципов равного избирательного права, тайного голосования, открытости и гласности выборов. Обеспечены ли меры безопасности и какова в целом атмосфера на избирательном участке – это вопросы также есть в чек-листе эксперта.

Дади Шарифу, основатель и главный исполнительный директор Фонда Бдади, Танзания:

"Мы будем посещать избирательные участки, будем смотреть, как устроены демократические механизмы, как работает вся система, и, конечно же, мы будем смотреть, как люди изъявляют свой голос, свое мнение, как они выбирают, какие технологии используются. Это будет послание для всего мира, что Россия – честная страна, с честными выборами, с демократической системой".

Сакендер Шиде, исследователь и редактор статей The Daily Odhikar, Бангладеш:

"Я приехал из Бангладеш, могу сказать, что атмосфера здесь очень теплая, очень честные выборы, нам наглядно показали каждый шаг голосования. В нашей стране выборы происходят подобным образом, мы собираемся в одном месте, голосуем, единственное, не так автоматизирована система проверки голосов, но в целом вся система та же самая. И северный город России Ханты-Мансийск меня очаровал, снежные пейзажи для меня в новинку, я нахожу этот город прекрасным. Много образовательных учреждений, очень теплый прием югорских людей".

Заоуди Чэймаа, магистр права, Алжир:

"Выборные системы здесь и в нашей стране очень похожи, отличаются только культурные традиции. Здесь выборы очень похожи на фестиваль, это прекрасно. Югра – захватывающий исторический регион России".

Большую часть времени эксперты посвятят работе на избирательных участках в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе. Здесь они будут допущены к этапам и процедурам голосования, смогут пообщаться с югорчанами, общественными наблюдателями, представителями избирательных комиссий.

Иностранным экспертам представят возможности Центра общественного наблюдения, который обеспечивает круглосуточный видеоконтроль за процессом голосования на всех избирательных участках региона. Видео можно получить с любого УИК как в режиме реального времени, так и в записи, при этом воспользоваться эти правом может любой заинтересованный гражданин в дни проведения выборов Президента РФ.

Также запланированы встречи с представителями региональных органов власти, избирательной системы региона. Председатель Избирательного штаба в Югре Денис Корнеев расскажет международным экспертам об избирательном праве и решениях для граждан.

Работа в Югре международных электоральных экспертов – один из треков работы региональной программы Всемирного фестиваля молодежи.

Также в Центре наблюдения работают юристы, волонтеры, координатор общественного наблюдения в Ханты-Мансийске, руководитель Регионального общественного штаба.

"Любой гражданин, которого интересует ход голосования, может, при предъявлении паспорта, пройти к нам в Центр общественного наблюдения и наблюдать на мониторах за происходящим на избирательных участках неограниченное количество времени. Предварительных заявок оставлять не нужно. В течение трех дней голосования также будет работать ситуационный центр, куда можно позвонить и сообщить о замечаниях, нарушениях в работе избирательных участков в наших городах", - обратила внимание Алсу Маганова.