Поджоги на избирательных участках могут быть квалифицированы как теракты – Госдума

В Госдуме пригрозили уголовной ответственностью по статьям о диверсиях и терактах тем, кто совершает поджоги избирательных участков.

Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев считает, что инциденты и провокации на участках – "это новая технология вмешательства в выборы, которую используют наши враги".

"Через обещание "легких" денег, а то и через прямой обман или шантаж граждан толкают на совершение тяжкого или особо тяжкого преступления", - считает депутат.

Пискарев счел нужным добавить: "Важно, что никакого серьезного влияния на избирательный процесс эти провокации оказать не могут".

"Поджоги и иные аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы, в зависимости от последствий и умысла виновного, как диверсии или теракты", - пишет "единоросс" в своем Telegram-канале.