К концу второго дня голосования явка на выборах президента превысила 50%

К вечеру второго дня голосования на выборах президента России явка в целом по стране превысила 52%, сообщили в Центральной избирательной комиссии. При этом в отдельных регионах явка превысила 70% (Ямал, Чукотка).

Социологи отмечают, что явка в первый день голосования – пятницу – превзошла ожидания.

"В первый день не скажу, что молодежь в основном пошла, в основном пошли люди среднего возраста. Мы, кстати, ожидали гораздо меньшей явки в первый день. Про молодежь пока говорить рано. Надо еще подождать день-другой", - сказал директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.