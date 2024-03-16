Поджигатели и "зелёнщики" испортили более 200 бюллетеней - ЦИК

В результате поджогов и обливаний зеленкой испорчено 214 бюллетеней по всей стране, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, зарегистрировано уже восемь попыток поджогов на участках во время голосования на выборах президента. Счет инцидентов с краской и зеленкой уже пошел на десятки. При этом Памфилова заявила, что серьезных нарушений на выборах нет, приходится "шерстить мусор".

Стоит отметить, что от региона к региону и даже от города к городу разнится квалификация похожих случаев: где-то СКР заводит дела по статье 141 УК РФ, где максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы, где-то разбирается полиция, составляются административные протоколы о мелком хулиганстве, суды выносят решения об административных арестах на 15 суток.