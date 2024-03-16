В Дагестане двое сотрудников ЖКХ погибли при взрыве канализационных газов

В Дагестане двое сотрудников ЖКХ погибли из-за взрыва в канализации.

ЧП произошло у частного жилого дома в Хасавюртовском районе республики. Ремонтники приехали в поселок Юбилейный для проведения технических работ. По предварительной версии, один из них курил, окурок упал в канализационную трубу, где скопилась ацетиленовая газовоздушная смесь. Она взорвалась, оба ремонтника погибли.

Сейчас республиканское управление СКР проводит проверку, в том числе на предмет нарушения техники безопасности.