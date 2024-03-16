Избирателей из Свердловской области "прикрепили" к участкам в ДНР и Запорожье

В Свердловской области по меньшей мере десять избирателей обнаружили, что их прикрепили к избирательным участкам, расположенным в ДНР и Запорожской области, пишет ЕАН.

Один такой инцидент произошел на избирательном участке №1261 в Екатеринбурге, другой – на участке №2627, еще несколько – в Артемовском. Гражданам, пришедшим голосовать, неожиданно заявили, что их открепили от привычных участков и внесли в списки в новых регионах.

В областной избирательной комиссии заявили, что участковые комиссии должны "инициировать проверку" и дать гражданам возможность проголосовать.