Минюст России исключил блогера Николая Соболева из реестра иноагентов

Минюст России исключил блогера Николая Соболева из реестра иностранных агентов. В министерстве заявили, что Соболев "утратил признаки иностранного агента". Также из реестра исключили экс-главного редактора издания "Орловские новости" Дениса Константинова.

Соболев в своих соцсетях также сообщил, что больше не является иноагентом. Этот статус Минюст присвоил ему в феврале 2023 года. Соболев после этого заявил, что будет обжаловать решение ведомства в суде.

При этом реестр иноагентов пополнился на несколько человек. В него внесли актера Семена Трескунова, режиссера Романа Либерова, экономиста Игоря Липсица, журналистку-межднуродницу Марианну Беленькую и депутата горсовета Новосибирска Светлану Каверзину.