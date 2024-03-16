На трассе Тюмень-Омск в пожаре после ДТП погибли шесть человек

Смертельное ДТП произошло в Любинском районе Омской области с участием двух большегрузов и микроавтобуса.

Три автомобиля столкнулись недалеко от деревни Увало-Ядрино. После столкновения начался пожар. Шесть человек, среди которых ребенок, погибли на месте. Еще три человека, в том числе ребенок, госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ.

По предварительным данным, у одной из фур на ходу отлетело колесо, машина выехала на встречную полосу.

Напомним, недавно в Свердловской области колесом, отвалившимся от фуры, убило девушку, которая вместе со своим парнем на дороге вышла помочь участникам другой аварии.