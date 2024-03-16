16 Марта 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Гражданин России бельгийского происхождения проголосовал в Астрахани

Сегодня на избирательный участок, расположенный в Астраханском медицинском колледже, пришла интернациональная семья. Россиянка Марина Елисеева и её супруг-бельгиец Мишель Луи Люйкс вместе уже 18 лет, 16 из которых – в официальном браке. Семья долго проживала в Европе, но спустя время единогласно решили вернуться в Россию из-за русофобских настроений.

В марте прошлого года Мишель получил российское гражданство, а в 2024 году принял решение участвовать в выборах Президента Российской Федерации.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Супруга Мишеля рассказала, что по образованию её муж – физик-ядерщик, долгое время работал в министерстве охраны окружающей среды в Европе, свободно разговаривает на нескольких языках, а сейчас с удовольствием и большими успехами изучает русский.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Для меня важно показать, что я за Россию и поддерживаю политику государства. Особенно это касается института семьи. Я много знаю про жизнь в современной Европе и могу сказать, что в России она по целому ряду аспектов легче. Нет такой бюрократии, больше свободы. А еще замечательные люди и богатейшая культура. Поэтому как только появилась возможность, мы переехали в Россию, в Астрахань. Мне тут хорошо», – говорит Мишель Луи Люйкс

Теги: бельгиец, голосование, президент, избирательный участок


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