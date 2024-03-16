В Асбесте студентка метнула коктейль Молотова в избирательный участок

В Асбесте 18-летняя студентка местного политехнического колледжа метнула коктейль Молотова в сторону входа школы №21, где организован избирательный участок. Начавшийся пожар потушили с помощью огнетушителя, эвакуировать участок не стали, сообщает Shot.

Поджигательницу задержали. Девушка сказала, что неизвестные люли пообещали ей за поджог участка 150 тыс. руб., перевели 2,5 тыс. руб. на ингредиенты для коктейля Молотова. Уже после того, как она метнула первую бутылку с зажигательной смесью, они потребовали устроить еще одну провокацию, но студентка отказалась.

Сейчас девушку задержали.