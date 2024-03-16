В Екатеринбурге суд на 15 суток арестовал мужчину за попытку залить бюллетени краской

В российских регионах продолжаются инциденты с попытками испортить бюллетени в урнах для голосования на выборах президента.

Так, Кировский районный суд в Екатеринбурге на 15 суток арестовал за мелкое хулиганство мужчину, попытавшегося залить краску в урну с бюллетенями, передает РИА Новости.

В алтайском селе Майма пожилая женщина попыталась испортить бюллетени зеленкой, сообщили в Общественной палате края. Охрана и члены избирательной комиссии успели ее остановить, бюллетени не пострадали.