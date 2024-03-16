Украинские ДРГ пытались прорваться в Белгородскую область – Минобороны России

В Минобороны России подтвердили, что в минувшие сутки украинские диверсионно-разведывательные группы предприняли попытки проникнуть на территорию Белгородской области со стороны села Поповка Сумской области Украины, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка в Белгородской области.

"В результате ударов авиации и огня артиллерии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сводке оборонного ведомства.