В Екатеринбурге женщина пыталась пронести на избирательный участок зелёнку

В Екатеринбурге женщина средних лет пыталась пронести на избирательный участок в гимназии №13 бутылек с зеленкой. Она открыла его при входе в здание школы, это заметили охрана и сотрудники избирательной комиссии. В итоге женщину задержали, зеленка расплескалась в холле здания, сообщают "Вечерние ведомости". Бюллетени, урны для них и кабинки для голосования не пострадали.

Женщина задержана.

С начала голосования на выборах президента по всей стране произошло уже больше десятка аналогичных случаев, в некоторых из них провокаторам удалось залить зеленкой урны с бюллетенями.