В Тобольске студент поджег петарду на избирательном участке

В Тобольске студент медицинского колледжа поджег петарду на избирательном участке. Когда его задержали, юноша сообщил, что отправил мошенникам почти 2 млн руб. и пытался вернуть деньги.

Накануне выборов молодому человеку позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов. Обманом вынудили 22-летнего молодого человека перевести им деньги. Потом предложили их вернуть, но в обмен на поджог петарды на избирательном участке в одной из гимназий города, передает Telegram-канал Baza.