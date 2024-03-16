Газификация Астраханской области продолжается - голубое топливо пришло в дома микрорайона Садовый

Торжественная церемония подключения домов астраханцев к газовым сетям состоялась в рамках программы социальной газификации, которая проходит в стране по инициативе Президента РФ. Газовую горелку факелами зажгли губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и директор филиала АО «Газпром газораспределение» в Астраханской области Радик Харисов.

Газификация микрорайона Садовый села Началово Приволжского района стала возможной благодаря завершению строительства и вводу в эксплуатацию газопровода протяженностью более 2,6 км. В перспективе пользоваться голубым топливом смогут жители более 200 домовладений.

Одни из участников программы – семья Ганзенко. Супруги приобрели дом в микрорайоне Садовый летом прошлого года. Сразу же подали заявку на догазификацию. Они смонтировали необходимое оборудование и заключили договоры. Теперь семья планирует воспользоваться мерами соцподдержки для возмещения затрат.

На сегодняшний день от жителей Приволжского района поступило 2,2 тысячи заявок на догазификацию, заключено более двух тысяч договоров, исполнено - 1,5 тысячи.

«Программа социальной газификации позволяет бесплатно подвести голубое топливо к границам участков. Благодаря этому обеспечена возможность газификации домов шести тысяч астраханцев. Мы хотим, чтобы семьи жили в достойных условиях, и стараемся сделать для этого всё», – подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.