16 Марта 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Газификация Астраханской области продолжается - голубое топливо пришло в дома микрорайона Садовый

Торжественная церемония подключения домов астраханцев к газовым сетям состоялась в рамках программы социальной газификации, которая проходит в стране по инициативе Президента РФ. Газовую горелку факелами зажгли губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и директор филиала АО «Газпром газораспределение» в Астраханской области Радик Харисов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Газификация микрорайона Садовый села Началово Приволжского района стала возможной благодаря завершению строительства и вводу в эксплуатацию газопровода протяженностью более 2,6 км. В перспективе пользоваться голубым топливом смогут жители более 200 домовладений.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Одни из участников программы – семья Ганзенко. Супруги приобрели дом в микрорайоне Садовый летом прошлого года. Сразу же подали заявку на догазификацию. Они смонтировали необходимое оборудование и заключили договоры. Теперь семья планирует воспользоваться мерами соцподдержки для возмещения затрат.

(2024)|Фото: astrobl.ru

На сегодняшний день от жителей Приволжского района поступило 2,2 тысячи заявок на догазификацию, заключено более двух тысяч договоров, исполнено - 1,5 тысячи.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Программа социальной газификации позволяет бесплатно подвести голубое топливо к границам участков. Благодаря этому обеспечена возможность газификации домов шести тысяч астраханцев. Мы хотим, чтобы семьи жили в достойных условиях, и стараемся сделать для этого всё», – подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Теги: газификация, соцподдержка, игорь бабушкин, голубое топливо


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