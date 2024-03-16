СМИ: Операторы по распоряжению властей ввели ограничения на продажу сим-карт

Минцифры России потребовало от крупнейших российских мобильных операторов ограничить с 12 по 20 марта массовую продажу сим-карт и физзическим, и юридическим лицам, пишет РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

Операторы, в свою очередь, разослали своим партнерам письма с описанием ограничений.

Так, предполагается ограничить продажу сим-карт иностранцам и людям без гражданства через приложение AppSeller, которое позволяет регистрировать новые сим-карты с мобильного устройства без заполнения бумажного договора.

В письме одного из операторов говорится, что регистрация сим-карт возможна только при физическом присутствии клиента. Все купленные, но не зарегистрированные сим-карты будут заблокированы через сутки после активации. Также блокировка в течение 24 часов ожидает карты, которые не пройдут верификацию паспортных данных с помощью госинформсистем.

По словам источника на телекоммуникационном рынке, МТС и "МегаФон" ограничили продажу более десяти сим-карт в одни руки.