Владимир Якушев проголосовал на выборах президента, регионы УрФО активно участвуют

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев проголосовал на избирательном участке в Тюмени. По словам полпреда, выборы Президента в регионах Уральского федерального округа проходят в полном соответствии законодательству.

«Активно голосуют все регионы Уральского федерального округа. Серьезных, существенных нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов, за первый день и первые часы голосования второго дня выборов не зафиксировано», - отметил полпред.

Владимир Якушев добавил, что выборы Президента России - это важнейшее событие, поэтому настроение праздничное.

«День прекрасный, погода хорошая, солнце светит, весна. И событие важное. Мы выбираем будущее страны, как минимум, на шесть лет. Выбираем Президента Российской Федерации - человека, от которого многое зависит. Время непростое. Испытаний много. Поэтому главное - не ошибиться. Я обращаюсь ко всем жителям Тюменской области и Уральского федерального округа - надо найти время и прийти на избирательные участки», - подчеркнул полпред.

Напомним, выборы Президента России проходят с 15 по 17 марта. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00.

Узнать номер и адрес своего избирательного участка можно на портале Госуслуг в разделе «Выборы», а также на сайте Центральной избирательной комиссии России в разделе «Цифровые сервисы» и по телефону горячей линии ЦИК РФ 8-800-200-00-20.