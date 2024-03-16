Явка в первый день выборов президента России составила 38%

Явка на выборах президента России в первый из трех основных дней голосования составила 38,35%, сообщил первый зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев.

Он заявил, что голосование идет в штатном режиме.

"Явка вчера составила 38,35% – это общая явка по стране с учетом дистанционного электронного голосования. Напомню, что и вчера, и сегодня избирательные комиссии передают данные о явке по состоянию на 15:00 и 20:00. Такой режим обновления дает более объективную картину, но нужно учитывать, что она сейчас не отображает данные о тех избирателях, которые проголосовали сегодня с 8:00 – о них мы узнаем сегодня во второй половине дня", - предупредил Булаев на утреннем брифинге ЦИКа.

Ранее Минцифры России сообщило, что явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) составила более 80%.