Явка на ДЭГ составила более 80%

Более 80% россиян, подавших заявки на дистанционное голосование, уже отдали свой голос, сообщили в Минцифры России. Явка избирателей в ДЭГ к 11 утра мск 16 марта составила 82% - это 3,8 млн человек.

В лидерах среди 28 регионов (за исключением Москвы – там голосуют не на Госуслугах) оказались Камчатка (91%), Алтайский край (84%), Белгородская, Курская, Липецкая, Томская области (83%), Вологодская область и Чувашия (82%), Свердловская область (81%).

Средняя явка на выборах в целом по итогам первого дня составила чуть более 38%. Проголосовать можно до вечера 17 марта.