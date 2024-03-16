Два человека погибли при обстреле Белгорода - губернатор

Несмотря на то, что часть снарядов, запущенных сегодня утром по Белгородской области с территории Украины, удалось сбить, некоторые все же попали по городу и привели к жертвам среди мирного населения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, обстрел велся из систем залпового огня Vampire. Восемь реактивных снарядов было сбито на подлете к городу.

"Двое человек погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Жители в нем не пострадали. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. К большому горю, женщина погибла на месте. За жизнь ее сына борются медики - у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки", - сообщил губернатор.

Он добавил, что еще двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы, они госпитализированы.

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