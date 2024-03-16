16 Марта 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме за попытки сорвать выборы предлагают сажать в тюрьму на восемь лет

В Госдуме в срочном порядке подготовят законопроект об ужесточении наказания за попытки сорвать выборы, например, путем поджога. Об этом заявила депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду"). В комитете ГД по госстроительству и законодательству заметили, что для ужесточения наказания потребуются отзывы Верховного суда и правительства.

Лантратова считает, что следующие выборы должны пройти уже с действием новых норм, передает РИА Новости.

Сейчас за препятствование избирательным правам граждан или работе избирательной комиссии статья 141 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы. Лантратова хочет увеличить этот срок до восьми лет.

"Более суровую ответственность должны нести и те, кто действует по заданию или в интересах иностранного государства, противостоящего Российской Федерации в период ведения боевых действий. В таких случаях необходимо установить высокие сроки лишения свободы – от пяти до восьми лет", - добавила депутат.

Отметим, что нынешние выборы президента проходят на фоне небывалой активности людей, пытающихся испортить бюллетени в урнах или устроить другой саботаж на участках. Только за первый день трехдневного голосования зафиксировано более десятка случаев в разных регионах страны. Часто исполнителями становятся молодые женщины или, напротив, пенсионерки. В некоторых случаях они заявляли, что становились жертвами телефонных мошенников и действовали по их приказу.

Теги: госдума, выборы, провокация, яна лантратова


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