Мужчина планировал теракт на участке Трассиба в Свердловской области - ФСБ

ФСБ задержала мужчину, который, якобы, планировал устроить теракт на Трассибирской железнодорожной магистрали – на ее участке в Свердловской области.

По данным спецслужбы, 62 летний мужчина мог действовать по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины.

"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 30, п. а ч. 2 ст. 205 "Террористический акт" УК и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении ФСБ. Также сообщается, что задержанный дал признательные показания и сотрудничает со следствием.

В ФСБ считают, что украинские спецслужбы завербовали мужчину во Львове. "Он прошел диверсионную подготовку и был направлен в Россию для совершения терактов путем опрокидывания железнодорожных составов, перевозящих грузы в интересах СВО, с применением самодельно изготовленных устройств для схода поездов", - добавили в ФСБ.

У мужчины при обыске были изъяты "средства связи для конспиративного общения с куратором, устройство для опрокидывания составов, а также переданные ему украинской разведкой денежные средства для подготовки и совершения преступлений".