16 Марта 2024
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Политика Омская область
Фото: Сергей Мельников

Виталий Хоценко стал волонтером-водителем, развозил членов УИК на процедуру голосования жителей на дому

Губернатор Омской области сегодня сел за руль машины, чтобы доставить бригаду с переносной урной по адресам к избирателям, которые не могут по уважительным причинам сами прийти на избирательный участок, сообщает пресс-служба Правительства региона.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Напомним, сегодня второй день голосования на выборах Президента Российской Федерации. В Омской области с 8 до 20 часов продолжают работу 1687 избирательных участков. Одновременно, члены участковой избирательной комиссии приходят в дома к людям, которые в силу определённых обстоятельств не могут самостоятельно посетить участок.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Сегодня на помощь в проведении процедуры голосования на дому пришёл Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Глава региона взял на себя функции водителя и волонтёра, сопровождающего бригаду с опломбированным переносным ящиком для голосования по адресам омичей, обратившихся в УИК с заявлением на выборы на дому.

"На пару часов стал волонтером и поработал водителем у избирательной комиссии, которая выезжает по заявкам жителей на дом. Первый выезд - семья Журавлевых. Молодым супругам не с кем было оставить детей, и поэтому пригласили УИК домой. Говорят, что очень удобно. На следующем адресе нашу команду ожидала уважаемая Елена Михайловна Кудрявцева, ветеран, истинный патриот. Она понимает важность участия в выборах Президента. Берем пример со старшего поколения", - поделился Виталий Хоценко.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

На территории Омской области зарегистрировано 1 463 679 избирателей. Голосование на дому – одна из форм участия в выборах, предусмотренных законом. Надомное голосование используется для избирателей, которые по уважительным причинам не могут самостоятельно прийти на избирательные участки.

Чаще всего, это избиратели преклонного возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья, молодые мамы. Избиратель предъявляет свой паспорт, получает бюллетень и, проголосовав, опускает его в переносную урну для голосования.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Накануне, 15 марта Виталий Хоценко вместе с семьей проголосовал на выборах Президента России. "Также приняли участие в социальной акции «Выбирай Россию» и голосовании за благоустройство по президентской программе формирования комфортной городской среды", - сообщил губернатор Омской области в своем телеграмм-канале.

Теги: голосование на дому, виталий хоценко, волонтеры, выборы президента, голосование на дому


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