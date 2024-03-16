В Кузбассе на одном из избирательных участков устроили фуршет с водкой

В одной из школ кемеровского города Прокопьевск избиратели на участке заметили фуршетный стол, на котором стояли стопки с водкой.

"Наш подписчик сообщил, что в школе N14 города Прокопьевск на выборы завлекают как могут. "Выборные 100 грамм" ждут всех голосующих. Не смущает и то, что многие детей берут с собой...", - говорится в сообщении паблика "Инцидент Кузбасс" во "ВКонтакте".

Очевидец прислал снимок с ровными рядами алкоголя.