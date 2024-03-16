Мошенники воспользовались викториной-розыгрышем на выборах в Свердловской области

Проблемы с викториной "Опорный край" в Свердловской области продолжаются. Акцией властей по привлечению избирателей на выборы президента воспользовались мошенники. На подъездах домов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга (в микрорайоне Эльмаш) появились объявления-листовки, которые предлагают гражданам сходить на выборы и там сфотографировать бюллетень "с каким-либо документом, удостоверяющим личность". Потом анонимные авторы предлагают отправить это фото им на номер в WhatsApp.

В безграмотно составленном тексте объявления также обещают выдать "денежное вознаграждение" – 2 тыс. руб.

В реальной викторине высылать персональные данные не просят, денежного вознаграждения всем участникам не обещают.

Накануне – в первый день многодневного голосования на выборах президента – некоторые избиратели, поучаствовавшие в викторине, столкнулись с тем, что им выдали бракованные карточки участников – в них не было кода, который следует в виде СМС-сообщения отправить организаторам. Также были сбои при отправке СМС.