Беспилотники долетели до Волги: БПЛА атаковали самарские НПЗ

Беспилотники утром в субботу, 16 марта, атаковали нефтеперерабатывающие заводы на Волге. Не сообщается, проникли ли они вглубь страны с территории Украины или были запущены внутри России.

Атаке подверглись Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ.

"В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет. Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет", - сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Совместно с руководством предприятий, регионального ГУ МЧС, силовых ведомств принимаем все меры к скорейшей ликвидации последствий. Создан оперативный штаб. Всем службам и ответственным ведомствам поставлена задача приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона", - добавил глава региона.

Сызранский НПЗ принадлежит "Роснефти", в основном здесь перерабатывается легкая западносибирская нефть с месторождения Юганскнефтегаза. Новокуйбышевский НПЗ также входит в "Роснефть", самый крупный нефтеперерабатывающий завод самарской группы предприятий "Роснефти".