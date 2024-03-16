В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль

Минобороны России сообщило о двух украинских беспилотниках, сбитых над территорией Белгородской области около восьми утра по московскому времени. В это время в Белгороде и окрестностях объявлялась воздушная тревога. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Между тем, около пяти утра в том же регионе дрон-камикадзе атаковал легковушку в районе села Глотово в Грайворонского округа.

"В результате взрыва машина загорелась, пострадали пять человек, находившиеся в ней. У несовершеннолетнего парня контузия головного мозга, у мужчины - проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия. Еще у двоих мужчин контузии средней степени тяжести. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.