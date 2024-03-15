В Иваново женщина "под влиянием мошенников" подожгла урну для бюллетеней

В Иваново женщина подожгла урну для бюллетеней на избирательном участке №93, сообщили Накануне.RU в региональном избиркоме.

В комиссии считают, что женщина находилась под влиянием угроз мошенников. Она плеснула легковоспламеняющуюся жидкость в стационарный ящик и подожгла ее. Пожар был быстро потушен. Биллютени передали для упаковки в сейф-пакет, который будет вскрыт при подсчете голосов.

В СКР сообщили о возбуждении уголовного дела.

Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

По данным следствия, фигурантка - женщина 1951 года рождения. Сейчас она доставлена в подразделение СК для проведения следственных действий.