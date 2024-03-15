В Асбесте попытались поджечь избирательный участок в школе №21

В Асбесте попытались поджечь избирательный участок в школе №21. Информация об этом появилась в telegram-канале "Свет. Екатеринбург".

Сообщается, что в тамбуре школы подожгли легковоспламеняющуюся жидкость. К счастью, пожар оперативно потушили. Никто не пострадал.

Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщает, что поджог на избирательном участке в Асбесте устроила 18-летняя девушка. Местная жительница, которая наблюдается у психиатра из-за проблем со здоровьем, пришла на 21-ый избирательный участок, проголосовала и с помощью коктейля Молотова подожгла тамбур школы.

По словам очевидцев, она действовала по указанию неизвестных, которые вели ее по телефону, и не отвечала за свои действия из-за проблем со здоровьем.