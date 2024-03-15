Свердловские врачи отправили домой трехлетнего ребенка, на которого упала ледяная глыба

Свердловские врачи обследовали трёхлетнего малыша, на которого с крыши дома упала ледяная глыба

Ребёнок пострадал сегодня, 15 марта, около 14.10 на улице Широкореченской в Екатеринбурге. Мальчик гулял около дома, играл со снегом, когда с крыши сорвалась глыба льда и рухнула на ребёнка. Малыш потерял сознание. Его немедленно доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9, где врачи осмотрели пострадавшего и провели полный комплекс диагностических мероприятий, включая компьютерную томографию.

К счастью, показаний для госпитализации не было, малыша отпустили домой. За его состоянием в динамике будут наблюдать врачи больницы по месту жительства.