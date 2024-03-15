Астраханцы голосуют за объекты благоустройства

Сегодня в России стартовало голосование за общественные территории, которые благоустроят в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Жители Астраханской области с 15 по 17 марта могут сделать свой выбор в пунктах для голосования.

Астраханцы выберут то общественное пространство, которое, по их мнению, необходимо благоустроить в первую очередь. Каждый участник голосует только за одну территорию для благоустройства или дизайн-проект. Это может быть детская или спортивная площадка, место для отдыха, озеленение и прочее. Жителям предстоит определить не менее 45 общественных территорий в областном центре и всех сельских районах.

При голосовании жителям региона помогают более двух тысяч волонтёров. Все они прошли обучение и могут подробно рассказать землякам о планируемых к благоустройству территориях.

«Когда объекты для благоустройства выбирают сами жители, это особенно эффективно. Такая активная позиция в дальнейшем помогает развиваться малому и среднему бизнесу, привлекает дополнительные туристические потоки. В этом году проголосовать можно за более чем 70 объектов благоустройства. Призываю астраханцев сделать свой выбор. От него зависит, насколько быстро общественные территории в ваших населённых пунктах станут комфортными», – отметил заместитель председателя правительства Астраханской области – министр строительства и ЖКХ региона Михаил Богомолов.

Он также добавил, что на каждом пункте для голосования за объекты ФКГС демонстрируются фотографии и макеты ранее реализованных проектов и эскизы будущих преображённых пространств.