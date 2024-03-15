В Югре на женщину, пытавшуюся поджечь урну для голосования, завели уголовное дело

В Югре возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Напомним, инцидент произошел в Когалыме. Местная жительница 1966 подожгла свой подожгла свой бюллетень для голосования, а также попыталась поджечь урну. Пожар быстро потушили. Избирательный участок продолжил работу. Никто не пострадал.

В настоящее время женщина задержана, выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее избирком сообщал, что инцидент произошел на избирательном участке № 484, в 15.18. Женщина использовала бутылку с зажигательной смесью.