Путин проголосовал на выборах президента РФ

Действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на президентских выборах.

По данным ТАСС, свой голос президент отдал в режиме онлайн. Дистанционное участие в выборах Путин принимает уже несколько лет. При этом на президентских выборах онлайн-голосование используется впервые (оно доступно примерно в трети регионов страны).

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.