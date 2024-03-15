Сотрудничество развивается - астраханские туроператоры готовы предложить программы для иранских туристов

Вопросы сотрудничества в сфере туризма и взаимообмена туристскими группами между Исламской Республикой Иран и Астраханской областью, а также информационном обмене о туристских возможностях наших стран обсудили Генеральный консул Исламской Республики Иран в городе Астрахани Мехди Акучекиан и заместитель министра экономического развития Астраханской области Лейсан Шафикова.

Учитывая традиционные дружественные связи между Астраханской областью и Исламской Республикой Иран, министерство экономического развития Астраханской области ведет работу по развитию сферы туризма.

Исламской Республике Иран и Астраханской области есть, что предложить самому взыскательному туристу. Это древняя история, уникальные по своему историческому и культурному значению памятники архитектуры, природные достопримечательности, Каспийское море, соединяющее наши регионы.

Сегодня астраханские туроператоры готовы предложить программы для всех категорий туристов из Исламской Республики Иран.