15 Марта 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Региональный общественный Штаб по наблюдению за выборами Президента РФ в Астраханской области работает штатно

Сегодня, 15 марта, региональный общественный штаб по наблюдению за выборами посетил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Все три дня выборов Президента наблюдатели будут находиться в специально оборудованном экранами помещении Института развития образования «Платформа» и следить за происходящим на избирательных участках в режиме онлайн. Видеокамеры будут работать круглосуточно вплоть до окончания подсчета голосов.

«Тот уровень подготовки, который прошли наблюдатели регионального Штаба, позволит нам рассчитывать, что голосование в регионе пройдет спокойно», - считает Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Контролируют процесс голосования также более шести тысяч участковых избиркома. Всего в Астраханской области открылись 567 постоянных избирательных участков и 16 временных. Они работают ежедневно с 15 по 17 марта с 8:00 до 20:00.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: наблюдение за выборами президента, игорь бабушкин, региональный штаб


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