В Астрахани завершается первая в России диспансеризация участников СВО

Сегодня, в первый день выборов Президента Российской Федерации, в Астрахани завершается первая в России диспансеризация участников СВО. Организаторами мероприятия стали ФМБА России, Национальный центр оториноларингологии ФМБА России при поддержке губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина и регионального министерства здравоохранения.

В течение трех дней наши герои смогли пройти полную диспансеризацию. По словам Николая Дайхеса, одна из самых распространенных патологий у наших героев - нарушение слуха.

«При подведении итогов будут проанализированы выявленные патологии и приняты решения о лечении, необходимости госпитализации в Областную Александро-Мариинскую больницу, в Астраханский филиал Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии и слухопротезирования», - прокомментировал директор Николай Дайхес.

Теперь астраханский опыт диспансеризации будет распространен на другие регионы. Просьбы на ее проведение уже поступают.