На выборах президента России проголосовала уже почти четверть избирателей

Явка россиян на выборы президента к 18 часам мск составила почти 24%, сообщили в ЦИКе. Проголосовали около 27 млн человек. Зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что испорчено 100-150 бюллетеней.

В первый день голосования произошло уже больше десятка инцидентов с порчей не бюллетеней, а урн для них. Избиратели выливали в урны зеленку, обливали их краской, в Москве пенсионерка подожгла будку для голосования на участке.

Председатель ЦИКа Элла Памфилова назвала тех, кто портил урны, "подонками". Она добавила, что все такие граждане задержаны, им может грозить тюремный срок до пяти лет.