Два сбитых БПЛА упали на территории предприятия в Калужской области

Два сбитых в Калужской области украинских дрона упали на территории одного из предприятий. Еще один взорвался над ним. Серьезных повреждений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

На опубликованной губернатором фотографии предположительно изображен нефтехимический завод.

Всего минувшей ночью в Дзержинском районе региона силами ПВО было подавлено четыре БПЛА.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на три крупных объекта ТЭК, атакованных с начала недели украинскими дронами, приходится около 12% нефтеперерабатывающих мощностей России. Речь об НПЗ в Рязани, Киришах (Ленобласть) и Нижнем Новгороде. Издание отмечает, что Киев хочет спровоцировать топливный кризис.