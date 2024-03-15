Тюменской области на полицейского возбудили дело за разглашение гостайны

В Тюменской области сотрудник полиции подозревается в разглашении сведений, представляющих гостайну, перед людьми, не имеющими к ней доступа. Возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ.

По версии следствия, подозреваемый, действуя умышленно, желая обозначить свою осведомленность в сведениях ограниченного характера перед лицами, не имеющими допуска к указанной информации, разгласил сведения, которые были доверены ему по службе.

Следственным подразделением РУФСБ России по Тюменской области в отношении сотрудника полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК России (разглашение государственной тайны).

Уточняется, что подозреваемый был предупрежден об уголовной ответственности за разглашение гостайны и принял обязательство по ее хранению в соответствии с должностной инструкцией.