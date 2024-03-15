В Москве пенсионерка подожгла кабинку для голосования

На одном из избирательных участков столичного района Марьино 70-летняя пенсионерка подожгла кабинку для голосования. По данным Shot, некоторое время назад женщина стала жертвой мошенников.

После поджога будки для голосования на участке пенсионерка пыталась снять происходящее на телефон, была задержана полицией, начала вырываться, а потом рассказала, что выполняла чье-то задание.

Женщине может грозить уголовное наказание по статье 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".

Тем временем в Петербурге на крыльцо школы, где тоже располагается избирательный участок, девушка бросила коктейль Молотова. Она также сослалась на задание телефонного мошенника.

Ранее сообщалось о нескольких случаях порчи бюллетеней в урнах с помощью зеленки.