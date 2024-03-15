В зоне СВО погиб боец интернационального легиона ВСУ из Германии

Воевавший в зоне специальной военной операции на стороне ВСУ гражданин Германии погиб в результате артиллерийского удара.

Немецкого военного звали Штефан, в момент смерти ему было 37 лет. На Украине он служил в подразделении разведывательных беспилотников, пишет РБК.

В начале марта 2024 г. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило о том, что "международный легион управления объединил добровольцев из более, чем 50 стран".

"В рядах подразделения ГУР – опытные бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки", - говорится в telegram-канале ГУР..