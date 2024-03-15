Макрон и Шольц поссорились

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт на брифинге кабинета министров сообщил о конфликте, который есть между канцлером Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Оба друг другу нравятся, но все равно существуют конфликты, где есть различные позиции", - приводит РИА Новости ответ Хебештрайта на вопрос журналиста о том, можно ли считать предстоящую встречу политиков примирительной.

Сегодня в Берлине состоится встреча лидеров Германии, Франции и Польши.