В Екатеринбурге глыба льда рухнула на 3-летнего ребенка

Прокуратура и Следственный комитет начали проверки после падения льда на ребенка в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня днем на улице Широкореченская в уральской столице: 3-летний мальчик гулял возле дома и копал снег лопаткой. В какой-то момент на него сверху рухнула глыба льда. В результате ребенок потерял сознание и был доставлен в больницу для оказания медпомощи.

Сейчас выясняются все обстоятельства. Прокуроры устанавливают ответственного за обслуживание и содержание данного жилого дома, проведение сезонных работ по уборке кровли от снега и льда. Из больницы уже запрошены документы для определения тяжести вреда здоровью мальчика. О его состоянии не сообщается.

Также свою проверку начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в региональном СК России, предварительно установлено, что сразу после случившегося к ребенку подоспели двое мужчин, один из которых поднял и вынес его от стены дома на тротуар. В дальнейшем для пострадавшего была вызвана "скорая помощь".

Как добавили в ведомстве, по итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении дела по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).