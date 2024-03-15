На оптовом рынке топлива цены на 92-й бензин достигли уровня ноября 2023 года

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам дневных торгов на 1,5-2% подорожали практически все виды топлива.

Так, АИ-92 стоит теперь на уровне середины ноября 2023 года – 50,117 тыс. руб. за тонну (+2,02%), передает "Коммерсант".

Также прибавляет 2,16% АИ-95, все виды дизельного топлива.

Ранее сообщалось, что с начала недели украинские беспилотники атаковали по меньшей мере три объекта ТЭК в европейской части России, на которые приходится более 10% нефтепереработки страны.