15 Марта 2024
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Общество В России
Фото:instagram.com/theroyalfamily

Захарова - о ситуации вокруг принцессы Уэльской: В Лондоне быстро находят только "Новичок"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, с иронией заявила, что в Лондоне быстро находятся только "Новичок" и "рука Москвы".

"На это требуется дня 2-3. А все, что надо "не найти", ищут долго", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат дала совет британцам нанять для поиска принцессы "бродячих расследователей Марию Певчих*, Христо Грозева* и Bellingcat**".

"Чего они только не находили в тысячах километрах от Британии. У себя под носом королевскую особу им найти ничего не стоит", - заявила Захарова, добавив, что "до субботы управятся, может, и Скрипалей, наконец, где-то там, рядом с Кейт обнаружат".

Официально Кейт Миддлтон перенесла некую полостную операцию, после которой будет восстанавливаться еще несколько недель. На публике она не появлялась с Рождества. На днях крупные мировые агентства начали удалять публикации с фотографией принцессы Уэльской с детьми, предоставленной британской королевской семьей, поскольку нашли на ней следы фотомонтажа. В комментарии Кейт Миддлтон на ее официальных страницах в соцсетях говорится, что она сама подредактировала снимок. Она извинилась за "путаницу", которую вызвала фотография.

* внесен(а) Минюстом РФ в реестр иноагентов

** организация, признанная иноагентом в России

Теги: мария захаров, принцесса уэльская, кейт миддлтон


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