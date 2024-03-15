Екатеринбургский священник призвал избавиться от электронных дневников

В современной системе образования стоит перестать помещать между учеником и учителем электронные гаджеты. Это касается как проверки домашних заданий, так и электронных дневников, считает старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло.

По его словам, увеличение числа электронных носителей разделяет школьников и педагогов, которые должны быть наставниками и подавать пример подрастающему поколению. Вместо этого ребенок привязывается к гаджету, что способствует ухудшению здоровья и засоряет голову.

"Ребенок привязывается к этим электронным средствам и иногда привязывается настолько, что больше ничего другое ему не интересно. Поэтому в системе образования в снабжении ребят заданиями и системе их проверки и оценки нужно исключать электронный фактор. Но это мое личное мнение. Тогда не будет острой необходимости именно для учебы постоянно пользоваться гаджетами, а можно будет это сделать на интервальной основе, когда это действительно нужно", - пояснил священник.

По его словам, постоянно проверяя электронный дневник и делая домашнее задание в гаджете, ребенок привыкает постоянно держать его в руках. В результате, вместо чтения книги, он предпочтет интернет, где вперемешку с необходимой, находится большой объем совершенно ненужной информации. В то же время учителей нужно освободить от бесполезной работы, которую попытались компенсировать технологиями. Так они будут проводить больше времени с детьми, как того и требует процесс обучения.

"Я бы запретил учителям давать бестолковые задания и заставлять их писать бесконечные отчеты. Я бы советовал сделать так, чтобы ученик смотрел в лицо учителя, а учитель в лицо ученика. И чтобы не отрывать ни в коем случае ученика от учителя, не ставить между ними заслонку или преграду в виде компьютера. Не отрывать человека от человека, потому что воспитание и образование возможно только от человека к человеку", - добавил Миняйло.