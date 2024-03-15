Священник из Екатеринбурга предложил начислять трудовой стаж матерям для улучшения рождаемости

15 Марта 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ставка на МС-21 пока не оправдывается

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Священник из Екатеринбурга предложил начислять трудовой стаж матерям для улучшения рождаемости

Женщине должны начислять трудовой стаж за воспитание детей. Это даст потенциальным мамам уверенность в завтрашнем дне и позволит повысить уровень рождаемости, считает старший священник Храма на Крови Максим Миняйло.

"Сегодня она бездетность нас наталкивает абсолютно все в этом мире: кадровая политика, занятость женщин, фактическая невозможность совмещать многодетность и карьеру. Это просто миф, который нам иногда провозглашают, что можно и то и то успеть. К сожалению, зачастую, нет. Но надо женщине дать такие условия, чтобы ей было не только радостно быть женой и матерью, но чтобы было и выгодно. Это можно решить поощрением рождения, включением этого периода в рабочий стаж. Женщина, которая воспитывает двух или трех детей, неужто у кого-то из нас язык повернется заявить, что она не работает? Но, к сожалению, на законодательном уровне у нас это не так сегодня", - пояснил Миняйло в программе "Акцент" на ОТВ, отвечая на вопрос о сохранении традиционных ценностей в стране.

Он также сказал, что ухудшает демографию нынешняя система градостроительства, когда застройщики и городские власти отдают предпочтение многоэтажным домам. По его словам, согласно различным социальным исследованиям, дети многодетных семей, переезжая с родителями из домов в квартиры, позднее не желают заводить много детей.

"Это пространство для жизни. Человек ведь не тождествен себе: он живет на земле, живет в своем доме, совершенно по-другому себя ощущает, он действительно ощущает себя каким-то творцом, создателем, хозяином. Поэтому, чтобы быть хозяином, нужно стоять на земле", - добавил священник.

По его словам, добавление в школах или вузах уроков семьеведения большой погоды не сделает. Во-первых, преподавать подобный предмет должны педагоги, которые искренне верят в то, что говорят. И если во времена СССР педагоги были для детей как вторые родители, любили учеников и часто сами были матерями и бабушками, в современной системе образования учителя настолько завалены работой, в том числе и из-за нехватки кадров, что толку от этого не будет. Во-вторых, вопрос настолько сложный, что решать его стоит не только на уровне системы образования, но и градостроительном, законодательном и других уровнях.

Теги: священник, Екатеринбург, трудовой стаж, мать, рождаемость, новостройка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети