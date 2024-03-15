Священник из Екатеринбурга предложил начислять трудовой стаж матерям для улучшения рождаемости

Женщине должны начислять трудовой стаж за воспитание детей. Это даст потенциальным мамам уверенность в завтрашнем дне и позволит повысить уровень рождаемости, считает старший священник Храма на Крови Максим Миняйло.

"Сегодня она бездетность нас наталкивает абсолютно все в этом мире: кадровая политика, занятость женщин, фактическая невозможность совмещать многодетность и карьеру. Это просто миф, который нам иногда провозглашают, что можно и то и то успеть. К сожалению, зачастую, нет. Но надо женщине дать такие условия, чтобы ей было не только радостно быть женой и матерью, но чтобы было и выгодно. Это можно решить поощрением рождения, включением этого периода в рабочий стаж. Женщина, которая воспитывает двух или трех детей, неужто у кого-то из нас язык повернется заявить, что она не работает? Но, к сожалению, на законодательном уровне у нас это не так сегодня", - пояснил Миняйло в программе "Акцент" на ОТВ, отвечая на вопрос о сохранении традиционных ценностей в стране.

Он также сказал, что ухудшает демографию нынешняя система градостроительства, когда застройщики и городские власти отдают предпочтение многоэтажным домам. По его словам, согласно различным социальным исследованиям, дети многодетных семей, переезжая с родителями из домов в квартиры, позднее не желают заводить много детей.

"Это пространство для жизни. Человек ведь не тождествен себе: он живет на земле, живет в своем доме, совершенно по-другому себя ощущает, он действительно ощущает себя каким-то творцом, создателем, хозяином. Поэтому, чтобы быть хозяином, нужно стоять на земле", - добавил священник.

По его словам, добавление в школах или вузах уроков семьеведения большой погоды не сделает. Во-первых, преподавать подобный предмет должны педагоги, которые искренне верят в то, что говорят. И если во времена СССР педагоги были для детей как вторые родители, любили учеников и часто сами были матерями и бабушками, в современной системе образования учителя настолько завалены работой, в том числе и из-за нехватки кадров, что толку от этого не будет. Во-вторых, вопрос настолько сложный, что решать его стоит не только на уровне системы образования, но и градостроительном, законодательном и других уровнях.